Въоръжените сили на Украйна нанесоха удари в Азовско море по два кораба, принадлежащи към така наречения сенчест флот на Русия, заяви днес командващият украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.

В публикация в Телеграм Бровди написа, че всеки от тези плавателни съдове е транспортирал по около 7000 тона гориво от руското пристанище Таганрог към окупирания Крим.

Т.нар. „сенчест флот“ представлява мрежа от стари танкери и други плавателни съдове, които Русия използва за износ на петрол и петролни продукти, заобикаляйки международните санкции, наложени след началото на войната в Украйна. Много от тези кораби плават под чужди флагове, често сменят собствениците и застрахователите си и използват различни схеми, за да прикриват произхода на товара и крайната му дестинация.

Украйна многократно е заявявала, че подобни доставки подпомагат руските военни операции, включително снабдяването на руските сили в окупирания Крим. От своя страна Киев засили атаките с морски дронове и безпилотни летателни апарати срещу руски военноморски обекти, логистични центрове и плавателни съдове в Азовско и Черно море, с цел да наруши линиите за снабдяване на руската армия.

Русия все още не е коментирала официално твърденията на украинската страна за атаката срещу двата кораба.