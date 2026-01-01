Българската математическа школа е жива и не признава географските граници. Това заяви държавният глава Илияна Йотова в приветствието си на откриването на Международната конференция „Дни на математиката в София“. Форумът е под патронажа на президента и се организира от Института по математика и информатика при Българската академия на науките, съвместно с Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Съюза на математиците в България. Повече от 200 учени от над 30 държави участват в събитието, което продължава до 10 юли.

„Този форум не се включва в общия хор, в който обикновено говорим за „изтичане на мозъци“. Той гради мостове“, заяви държавният глава в приветствието си. Тя подчерта, че е задача на държавата тези мостове да не остават еднопосочни, а да се създават условия за съвместни изследвания за гостуващи професури и за завръщане в България.

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Илияна Йотова посочи, че международната конференция, която се провежда от 2014 г. насам на всеки три години, е повече от научна програма, тя създава общност от учени. Достатъчно е да погледнем носителите на наградата на Института по математика и информатика – млади български учени, утвърдили се във водещи международни университети. Тези учени са нашата гордост, но и си задаваме и въпроса какво не сме дали още на българската наука, за да можем да имаме такъв тип работа и открития и тук в България, заяви президентът.

Държавният глава открои значението на математиката в условията на съвременния свят. „Държава, която иска да бъде технологична, трябва преди всичко да бъде държава на математиката – с добри учители, силни университети и научни институти, на които гледа не като на разход, а като на инвестиция с най-висока възвръщаемост“, подчерта Илияна Йотова. Тя изтъкна, че в това световно съревнование страната ни има какво да предложи и открои българската традиция, която започва от първите математически олимпиади и стига до днешните центрове за изкуствен интелект. Имаме и поколение, което не чака да порасне, за да побеждава. То вече е сред победителите, отбеляза държавният глава и посочи за пример успеха на ученика от Софийската математическа гимназия Никола Веселинов, спечелил наскоро първо място на престижен световен форум за млади изследователи в САЩ. „Такива успехи не идват от само себе си. Зад тях стоят учители, ментори, школи, градени с десетилетия труд“, изтъкна президентът Йотова.

Илияна Йотова благодари на професорите и учените, които работят с младите хора. Тя посочи, че президентската институция е приела патронажа на форума с дълбокото убеждение, че той е инвестиция в най-ценния ресурс на всяка нация – мислещите хора. Нека дните на математиката в София бъдат и дни на България в световната наука, заяви още държавният глава.