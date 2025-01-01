Вие представлявате интелектуалната мощ на българската нация, каза вицепрезидентът Илияна Йотова на учениците от олимпийските отбори по природни науки и техните преподаватели на Годишната олимпийска среща. Събитието, което се организира от Сдружението на олимпийските отбори по природни науки под патронажа на президента на България Румен Радев, се проведе в Националния археологически музей на Българската академия на науките (БАН).

Вицепрезидентът Йотова предаде поздравленията от името на президента Радев, който по същото време провеждаше консултации с политически сили и не присъства на срещата.

Думите, които днес ще отправя към вас, посланията към вас, са думи от целия ни екип, от името на президентската институция, каза Йотова. Всички сме тук, за да изразим нашето възхищение и да кажем колко много сте ни необходими, ценни и как ще продължим да ви подкрепяме, обърна се тя към отличените ученици и техните преподаватели. „Вие, младите хора, българските олимпийци, сте най-доброто опровержение на всички онези, които казват, че науката в България е изоставена, че науката в България е на много ниско ниво. На всички онези, които казват, че нямаме дух, че нямаме амбиция, че нямаме сили да покоряваме върхове и да си поставяме големи цели. Точно вие сте доказателството в обратната светлина. Защото имате всичко това - и талант, и огромен труд, който полагате всеки ден, и самочувствие, и гордост, и успех“, каза вицепрезидентът.

Затова казвам, че днешният празник е многолик, но за всички нас изключително ценен. Защото няма да бъде клише, няма да прозвучи високопарно, ако ви кажа, уважаеми олимпийци, млади хора, преподаватели, че вие представлявате интелектуалната мощ на българската нация, каза Йотова.

Тя подчерта, че в бъдеще България ще „разчита изключително много на вас, независимо от това каква кариера изберете, къде ще отидете, с какво искате да се занимавате“.

Йотова приветства и преподавателите, менторите, университетските специалисти и родителите на най-добрите български ученици по природни науки за годината и прикани за аплодисменти за тях. Тя подчерта, че извън денонощния им труд, амбиция и усилия, най-ценното, което дават на учениците си, е самочувствието, че могат.

В днешното време, в тази много турбулентна среда, в която живеем, в този много тревожен свят, в който живеем, вие създавате усещането в тези млади хора, че държат съдбата си и развитието на света, не само на България, в ръцете си. Затова днес истински поклон към вашата работа, обърна се Йотова към преподавателите.

Тя пожела на олимпийците по природни науки и на учителите им през 2026 година да бъдат още по-амбициозни, да постигат още по-високи резултати, „високо да веете трибагреника на България, да слушате българския химн и да разнасяте славата на отечеството“.