По обвинение на Софийска районна прокуратура на 2 години затвор е осъден 34-годишен мъж за шофиране след употреба на наркотици на противозаконно отнет автомобил.

Събраните доказателства сочат, че за времето от около 18,00 часа на 11 и 12 април тази година до около 18,00 часа от подземен паркинг, находящ се в ж.к. „Люлин“ в София, обвиняемият противозаконно е отнел лек автомобил.

На 13 април около 18,50 часа в ж.к. „Люлин“ в София той е управлявал автомобила след употреба на наркотични вещества, а именно метадон и кокаин, установено по надлежния ред с техническо средство – „Дръгтест 5000“.

Нагла кражба в „Люлин“: Мъж открадна кола и я подкара, дрогиран с метадон и кокаин

По случая е водено досъдебно производство за престъпления. В хода на разследването са направени експертизи, сочещи като автор на деянието. Разследването е приключило с внасяне на обвинителен акт в съда.

Състав на Софийски районен съд призна за виновен по повдигнатото му обвинение и му беше наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно и глоба в размер на 500 лв.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.