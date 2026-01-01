Изтеглените банкноти и монети в левове, които са били в обращение в началото на 2025 г., вече са 89 на на сто, като към днешна дата (13 март) извън касите на Българската народна банка остават 3,4 млрд. лв., съобщи централната банка.

На 27 февруари, когато за последно бе предоставена подобна справка, изтеглените монети и левове бяха 87 на сто като в населението бяха останали 3,9 млрд. лв.

Парите в брой изчезват: банкнотите в обращение на 4-годишно дъно

Така за две седмици в касите на БНБ са постъпили около 500 млн. лв.

Евробанкнотите и евромонетите в обращение (нетна емисия, представляваща разлика между изтеглените от и внесените в БНБ евробанкноти и евромонети - бел. ред.) към днешна дата са на обща стойност над 8.0 млрд. евро при 7,5 млрд. към 27 февруари.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единствено законно платежно средство в Република България, допълват от БНБ.