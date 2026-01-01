В събота движението на хора и превозни средства в столичния район "Лозенец", около посолството на САЩ в България, ще бъде ограничено поради планирано учение. То ще продължи от 9:00 ч. до 14:00 ч., съобщиха от пресцентъра на МВР.

Присъствието на униформени служители и специализирани автомобили ще бъде засилено.

От Столичната дирекция на вътрешните работи се извиняват на гражданите и гостите на столицата за причиненото неудобство.

До 11 юни на учебния полигон „Корен“ сухопътните войски осъществят учение с бойни стрелби Strike Back 26 („Ответен удар 26“).