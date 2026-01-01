Ясен механизъм за обратна връзка между общините и МВР относно нарушенията, установени чрез системите за видеонаблюдение, поискаха представители на местната власт по време на открито заседание в Стара Загора на Постоянната комисия по обществен ред, безопасност на движението и защита при бедствия към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Според участниците в дискусията общините инвестират значителен финансов и административен ресурс в изграждането и поддръжката на системи за видеонаблюдение, но към момента не разполагат с информация за последващите действия по подадените към МВР сигнали.

От местните администрации настояха да бъде осигурена възможност за проследяване на целия процес по обработка на нарушенията – от издаването на електронен фиш до неговото връчване, евентуално обжалване и плащане.

Секретарят на община Стара Загора Николай Диков подчерта, че без подобна прозрачност не може да бъде направена реална оценка на ефективността на вложените средства в камери, сървъри, софтуер и човешки ресурс. По думите му наличието на обратна връзка е ключово за анализа на резултатите от направените инвестиции и за бъдещото развитие на системите за видеонаблюдение.