Започна събарянето на последните 20 незаконни постройки в старозагорския квартал „Лозенец“. С премахването им приключва процедурата по разрушаването на общо 550 къщи, изградени извън регулация.

Постройките се намират върху държавна частна собственост – горска територия с широколистна гора, извън регулационната линия и в паркова територия.

Общо 29 постройки са били включени в процедурата по премахване, като девет от тях вече са били доброволно разрушени от собствениците им.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров коментира, че според него през годините жителите на квартала многократно са били използвани в политически кампании от различни партии и политически фигури. „Няма никакъв шанс те да бъдат узаконени, тъй като се намират извън регулационната линия. Освен това са и на паркова територия“, заяви Тодоров.

БТА

По думите му през годините в района е била изградена инфраструктура, въпреки незаконния статут на постройките. „Енергото беше държавно към онзи момент и ние имаме прокаран ток, както и вода“, посочи кметът. Тодоров подчерта, че действията на Общината не са свързани с етническата принадлежност на хората, живеещи в квартала, а с необходимостта законът да се спазва.

По думите му жителите на законната част на „Лозенец“ многократно са подавали сигнали заради незаконното строителство, липсата на нормална инфраструктура и сметосъбиране, както и заради образуването на нерегламентирани сметища.

Кметът посочи още, че през годините са установявани хора, заселили се в квартала от Нова Загора, Казанлък и Сливен. Има информация и за други нерегламентирани дейности около постройките, но установяването и санкционирането им е от компетентността на съответните органи, уточни той.

Тодоров показа и архивни снимки от 2004 г., на които според него се вижда постепенното разрастване на незаконното строителство. „Трябва, когато се изгражда незаконен строеж, още веднага да се вземат мерки, да се спре и да се събори съответната постройка“, каза кметът.

Според него през годините различни институции са допринесли за развитието на незаконното строителство, като на места са били изградени електрическа и ВиК инфраструктура. „Днес имаме един закон, който трябва да спазваме всички“, допълни Тодоров.

БТА

Жители: Няма къде да отидем

На фона на събарянето жители на квартала заявиха, че няма къде да отидат след разрушаването на домовете им. Мъж разказа, че през изминалата нощ е спал в автомобила си и очаква това да продължи и занапред. Жена с четири деца също изрази притеснение за семейството си, съобщава NOVA.

Общината е предприела действия и за настаняване на хора от уязвими групи.

Заместник-кметът с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ Павлина Делчева съобщи, че при обходи на социални работници са идентифицирани 18 домакинства с общо 21 деца. Впоследствие са постъпили 12 заявления за настаняване.

Четири семейства са определени като отговарящи на условията за настаняване. Сред тях са семейства с малки деца, хора с хронични заболявания или с експертни решения на ТЕЛК. Част от определените семейства впоследствие са се отказали от настаняване. Към вчерашния ден четири домакинства са настанени в социални жилища и други жилища от общинския жилищен фонд, съобщи Делчева. Тя допълни, че Общината е готова да продължи да настанява хора, особено семейства с малки деца.

По думите ѝ част от жителите са заявили желание вместо да бъдат настанявани да закупят имоти. И тази възможност ще бъде разгледана, като Общината предвижда да бъдат обявени нови търгове за продажба на имоти.

БТА

Кметът Тодоров припомни, че администрацията вече веднъж е отложила премахването на незаконните постройки, за да бъде извършена допълнителна работа по социалната страна на случая. Той подчерта, че е важно да се установи кои хора реално живеят в постройките, тъй като в част от случаите лицата, декларирали собственост върху тях, не съвпадат с хората, установени при проверките.

През август миналата година в района бяха премахнати над 100 незаконни постройки. Със събарянето на последните 20 обекта процедурата по премахването на общо 550 незаконни къщи в квартал „Лозенец“ приключва.