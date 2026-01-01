Разбиха схема за трафик на лекарства чрез куриерска фирма в София, съобщиха от МВР.

Зам.-началникът на Шесто РУ СДВР комисар Асен Ушатов и говорителят Николай Николаев от Софийска градска прокуратура разкриха подробности за операцията.

МВР

Лекарствата са били успокоителни, психотропни, които се изписват със зелена рецепта, както и за онкоболни хора. Открити са около 3000 блистера от различни видове и по документи са представяни като хранителни добавки.

Спипаха контрабандни лекарства и фалшиви стоки на „Капитан Андреево“ (СНИМКА)

Заловените мъже за баща и син на 27 и 50 години. Синът е криминално проявен за наркотици. Те са разпространявали лекарствата от името на фирма-бушон предимно чрез пратки.

Фирмата е на трето лице, което няма общо с двамата мъже. Схемата е била, че са ги купували за 2 евро, а са ги продавали за 16 евро за блистер. Бащата и сина са демонстрирали висок стандарт на живот с луксозни коли.

Една значителна част от веществата са изследвани. Налице са три различни вещества, които са включени в списък 3 на наредбата за реда и класифицирането на вещества и растения като наркотични.

МВР

Специализирана операция е проведена вечерта на 17 август в кварталите „Княжево“, „Дружба“ и „Манастирски ливади“. Участниците са се дегизирали с шапки и съмнително са се оглеждали. Органите на реда са стигнали трудно до адресите, в които са складирали лекарствата. Те са били наети под наем.

МВР

Криминалисти са получили оперативна информация за разпространители на наркотични вещества и лекарства на специален режим, които използвали услугите на известна куриерска фирма.

Установен е техният автомобил, паркиран пред офис на фирмата. При последвалото претърсване в колата, собственост и управлявана от 27-годишен столичанин, били открити различни лекарствени препарати - над 1200 блистера „Ривотрил“, „Бромазепам“, „Белбиен“ и „Оксикодон“, както и 900 таблетки „Зопиклон“, 120 таблетки „Тамол“, спринцовки с инсулин, три черни кутии с бяло прахообразно вещество, осем шишета с препарат „Слим“ и 15 550 евро.

МВР

При личния обиск на мъжа са иззети още 12 400 евро и 100 британски паунда. Последвало претърсване в жилището на 50-годишния му баща, откъдето са иззети над 6200 евро. Процесуално-следствените действия продължили в нает от двамата апартамент в кв. „Манастирски ливади“. Там полицаите открили още над 1500 блистера „Трамадол“, „Ривотрил“, „Белбиен“, „Бромазепам“, „Ксанакс“ и други лекарствени препарати.

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Проверени са магазин и козметичен салон в кв. „Манастирски ливади“, където са открити 25 чувала с дрехи, носещи обозначения на известни търговски марки без съгласието на притежателите на съответните права. От жилището на 27-годишния в жк. „Дружба“ е иззет и газов пистолет, нерегистриран по надлежния ред.

На мъжете са повдигнати обвинения за държане и разпространение на наркотични вещества и са задържани за 72 часа. Предстои да им бъде поискан постоянен арест.