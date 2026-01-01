Спипаха близо 780 кутии контрабандни лекарства, хранителни добавки и "маркови" стоки на "Капитан Андреево", съобщиха от Агенция "Митници".

На 18 юни на пункта пристига автомобил с чужда регистрация. Водачът - украински гражданин, пътувал с още два мъже, от Турция през България за Украйна.

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Шофьорът декларирал, че пренася 292 текстилни изделия и 10 колана, всички с лога на известни марки. Мъжът е декларирал и 10 400 стикера за джанти на автомобили с фигуративни и словни изображения на търговски марки.

Агенция „Митници“

Стоките са задържани поради съмнения, че нарушават права върху интелектуалната собственост. В хода на контролните дейности в личния багаж на шофьора са открити недекларирани 774 кутии с лекарства и хранителни добавки с различно предназначениe, сред които за висок холестерол, остеопороза, диабет и депресия.

Контрабандните медикаменти са задържани, а на нарушителя е съставен акт.