Близо 42 000 къса контрабандни цигари задържаха митническите служители на Митнически пункт "Капитан Андреево" при проверка на автобус, влизащ в страната от Турция.

На 16 юни около 21:00 часа на пункта пристига автобус с турска регистрация. В превозното средство, управлявано от турски гражданин, пътували още втори шофьор - грузински гражданин, и 37 пътници от Турция през България за Германия.

В зоната за митнически контрол един от пътниците декларирал, че пренася 282 парфюма с лога на известни марки, а други двама пътници декларирали, че пренасят по 100 кутии цигари. Парфюмите са задържани поради съмнения за нарушени права върху интелектуалната собственост, а цигарите – поради превишаване на нормите за безмитен внос от 2 кутии.

След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка, включително с рентген, при която са отбелязани необичайни плътности в един от резервоарите на автобуса. При последвалия физически контрол е установено, че резервоарът е празен и пригоден за тайник. В него са открити 41 760 къса (2088 кутии) цигари без български акцизен бандерол. Според дадените обяснения цигарите са собственост на втория шофьор. Контрабандните цигари са задържани.

На нарушителя, гражданин на Грузия, е съставен акт за установяване на административно нарушение по Закона за митниците за пренасяне на акцизни стоки през държавната граница без знанието и разрешението на митническите органи.