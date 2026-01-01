Глоби между 25 и 102 евро се налагат на водачи на електрически тротинетки за нарушения на правилата за движение, а само в рамките на осем часа при съвместна акция в София са издадени 43 фиша, съобщиха от Столичната община.

Специализираната акция е проведена на 8 юли между 14:00 и 22:00 часа от екипи на Столичната община, Общинска полиция и СДВР. Освен санкциите за водачи на електрически тротинетки, служителите са наложили глоби и на шестима велосипедисти и трима пешеходци. Проверките са били временно ограничени заради започналия дъжд, но въпреки това са установени множество нарушения.

По време на акцията са проверявани както пълнолетни, така и непълнолетни водачи за спазване на изискванията на Закона за движението по пътищата. Сред най-честите нарушения са липсата на задължителна предпазна каска и превозването на втори човек на една тротинетка.

„Безопасността е споделена отговорност. Контролът е необходим, но най-важната ни цел е превенцията. Искаме всеки, който използва електрическа тротинетка, да познава правилата и да осъзнава, че те са създадени, за да пазят живота и здравето както на самите водачи, така и на всички останали участници в движението“, заяви заместник-кметът по обществен ред и сигурност Лъчезар Милушев.

Столична община

Наред с контролните проверки екипите раздават и информационни листовки с основните правила за безопасно управление на индивидуалните електрически превозни средства.

Съгласно закона водачите на електрически тротинетки са длъжни да носят предпазна каска, да се движат с максимална скорост до 25 км/ч, да не превозват втори човек и да не използват мобилен телефон по време на управление, освен чрез устройство за свободни ръце. С последните промени в Закона за движението по пътищата е въведена и забрана за движение на електрически тротинетки през тъмната част на денонощието.

От Столичната община посочват, че съвместните акции с Общинска полиция и СДВР ще продължат и през следващите седмици в различни райони на столицата, като наред със санкциите ще продължат и информационните кампании за безопасно използване на електрическите тротинетки.