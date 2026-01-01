По инициатива на д-р Асен Меджидиев, временно изпълняващ длъжността управител на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), се проведе работна среща със създателя на платформата "Диагноза България“ Мартин Атанасов. Това съобщиха от пресцентъра на НЗОК. В срещата участваха и експерти на НЗОК в областта на анализа, контрола и обработката на информация.

Повод за срещата е общественият интерес към платформата и публикуваните в нея анализи, значителна част от които засягат дейността на НЗОК. В съответствие с принципите на откритост и прозрачност, институцията инициира професионален разговор, посветен на използваните източници, приложената методология и възможностите за по-коректно интерпретиране на публичната информация.

Експертите на НЗОК представиха спецификите на здравноосигурителния модел, нормативната рамка и особеностите при събирането, обработката и тълкуването на данните. Беше обсъдено, че част от публикуваните анализи и направените въз основа на тях изводи биха могли да бъдат допълнени с необходимия експертен контекст, който е от съществено значение за формирането на обективни и достоверни заключения, допълниха от пресцентъра.

Развитието на аналитичната дейност и засилването на контрола ще бъдат сред водещите приоритети в работата на НЗОК, каза д-р Меджидиев. По думите му НЗОК приветства всяка инициатива, която насърчава прозрачността, използването на публични източници и обществения интерес към функционирането на здравната система. Същевременно надеждните анализи изискват висока експертност, коректно прилагане на методологията и задълбочено познаване на нормативната уредба и спецификите на здравното осигуряване.

Мартин Атанасов декларира желанието си за все по-пълноценно събиране и обработване на данните от здравеопазването в реално време, отворено към гражданите.

Участниците в срещата изразиха готовност професионалният обмен да продължи и занапред, когато общата цел е по-доброто разбиране на процесите в здравната система.



НЗОК ще продължи да насърчава конструктивното сътрудничество и използването на публичната информация, основани на професионализъм, точност и отговорност, в интерес на по-голяма откритост, обществено доверие и по-ефективно управление на публичния ресурс.

"Диагноза България" е проект, създаден от Атанасов, в който са събрани данни за здравната система в страната.

През май 2025 г. Атанасов създаде интерактивна карта на пътните произшествия в страната. През септември същата година Атанасов получи наградата "Златен ключ" в категорията "Гражданин, използвал най-активно правото си на информация“, връчена от фондация "Програма достъп до информация".