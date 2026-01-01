Шофьорът на автобуса, блъснал пешеходка в района на кооперативния пазар в центъра на Велико Търново, е привлечен в качеството на обвиняем, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

В хода на разследването са събрани достатъчно данни за виновността на 66-годишния мъж.

След доклад на материалите в прокуратурата вчера той е привлечен в качеството на обвиняем и му е наложена мярка за неотклонение „домашен арест“.

По случая в Районното управление във Велико Търново се води разследване.