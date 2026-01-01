За седем дни кабинетът ни направи важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес за гражданите и институциите, правителството внесе проектобюджета за 2026 г. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Бюджетът е труден, но има безспорни достойнства. Той е реалистичен, слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плячкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. И още сега започваме работа по бюджет 2027. Това каза премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет.

БТА

В последните дни проведох ползотворни разговори с президента на Турция Реджеп Ердоган. Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата на върха на НАТО потвърди тази перспектива. Интересът за доставки през България е голям и расте, посочи министър-председателят.

Радев се срещна със Зеленски в Анкара, какво обсъдиха

В Анкара потвърдихме и съюзните политики за гарантиране на колективната сигурност. Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна. С твърди ежегодни вноски, а в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. По тази причина споделих пред съюзниците на срещата на върха на НАТО в Турция, че България ще подкрепя Украйна според възможностите си, а тази година такива възможности няма, заяви той.

В предварителния дневен ред на заседанието са включени 46 точки.

Сред по-важните теми са позицията на България по 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус, отпускането на финансиране за Министерството на вътрешните работи, както и приемането на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2025 г.

Правителството ще обсъди още актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, промени по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027, годишния доклад за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност, както и проект за изменение на Закона за чужденците в Република България.

В дневния ред са включени и решения, свързани с участията на България в предстоящи заседания на институциите на Европейския съюз, както и редица въпроси в сферите на образованието, земеделието, транспорта, регионалното развитие и правосъдието.