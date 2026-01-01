Над 8300 личинки пъстърва бяха пуснати във водите на язовир „Цанков камък“ и изравнител „Тешел“ при поредната акция по зарибяване, съобщи за БТА специалистът по лова към СЛР „Ловно-рибарско дружество – Девин“ Владимир Пейков.

„Всяка година зарибяваме язовира, основно с пъстърва“, каза Пейков. По думите му за купуването на зарибителния материал са изразходвани около 1500 евро.

Средствата за акцията са осигурени съвместно от Сдружение „Ловно-рибарско дружество – Девин“ и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури чрез целеви средства, формирани от петпроцентните отчисления от стойността на продадените риболовни билети.

Пейков каза, че в язовир „Цанков камък“ има шаран, сом, пъстърва и бяла риба, която е зарибена през последните години. По думите му вече има едри екземпляри бяла риба, а сомовете достигат тегло до 40 килограма.

От ловно-рибарското дружество отправят призив към риболовците да спазват законовите изисквания за минимален размер и допустим улов, да пазят чистота около водоемите и да подават сигнали при установени случаи на бракониерство.

Акцията по зарибяване има за цел да подпомогне възстановяването и устойчивото поддържане на рибните ресурси във водоемите в района.