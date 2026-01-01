/ БГНЕС

Самолетът с ковчега на покойния върховен лидер на Иран Али Хаменей кацна в свещения град Машхад, където по-късно днес ще се състои погребението му, съобщиха иранските държавни медии.

Официалната информационна агенция ИРНА разпространи кадри от самолет на авиокомпанията Mahan Air, който се приземява на летището в родния град на Хаменей в североизточната част на страната.

Преди да бъде пренесено в Машхад, тялото на Хаменей премина през поредица от траурни церемонии в Иран и Ирак. В сряда ковчегът беше изложен за поклонение в шиитските свещени градове Наджаф и Кербала, а преди това церемонии се състояха в Техеран и Кум.

Погребението в Машхад слага край на едноседмичните траурни прояви, организирани от иранските власти в памет на дългогодишния върховен лидер, който загина през февруари по време на американско-израелските удари срещу Иран.

Али Хаменей беше убит на 28 февруари 2026 г. при съвместни американско-израелски въздушни удари срещу резиденцията му в Техеран. Смъртта на дългогодишния върховен лидер беше потвърдена от иранските държавни медии след първоначалните съобщения от Вашингтон. Заради продължаващия конфликт с Израел и Съединените щати погребението беше отложено с няколко месеца. През последните дни в Техеран, Кум, както и в иракските шиитски светини Наджаф и Кербала се проведоха многодневни траурни церемонии, преди тленните му останки да бъдат погребани в родния му град Машхад. 

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ИРНА, Reuters
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