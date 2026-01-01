Самолетът с ковчега на покойния върховен лидер на Иран Али Хаменей кацна в свещения град Машхад, където по-късно днес ще се състои погребението му, съобщиха иранските държавни медии.
Официалната информационна агенция ИРНА разпространи кадри от самолет на авиокомпанията Mahan Air, който се приземява на летището в родния град на Хаменей в североизточната част на страната.
En la ciudad de Mashhad, grandes multitudes esperan el cuerpo puro del comandante de la revolución, el mártir Sayyed Ali Khamenei. pic.twitter.com/fZF6vM4E6x— Señor del caos visual ☭ 🇨🇱 (@adictoapple) July 9, 2026
Преди да бъде пренесено в Машхад, тялото на Хаменей премина през поредица от траурни церемонии в Иран и Ирак. В сряда ковчегът беше изложен за поклонение в шиитските свещени градове Наджаф и Кербала, а преди това церемонии се състояха в Техеран и Кум.
Погребението в Машхад слага край на едноседмичните траурни прояви, организирани от иранските власти в памет на дългогодишния върховен лидер, който загина през февруари по време на американско-израелските удари срещу Иран.
Iranians were preparing on Thursday to bury their slain leader Ali Khamenei in his hometown of Mashhad in northeast Iran, as new US strikes threatened to trigger a fresh escalation in the Middle East war.https://t.co/At52ezFrnE— The Daily Star (@dailystarnews) July 9, 2026
Али Хаменей беше убит на 28 февруари 2026 г. при съвместни американско-израелски въздушни удари срещу резиденцията му в Техеран. Смъртта на дългогодишния върховен лидер беше потвърдена от иранските държавни медии след първоначалните съобщения от Вашингтон. Заради продължаващия конфликт с Израел и Съединените щати погребението беше отложено с няколко месеца. През последните дни в Техеран, Кум, както и в иракските шиитски светини Наджаф и Кербала се проведоха многодневни траурни церемонии, преди тленните му останки да бъдат погребани в родния му град Машхад.