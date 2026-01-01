Големи тълпи от опечалени се събраха по улиците на Техеран, където се провежда мащабно погребално шествие в памет на убития ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей. Междувременно синът му и смятан за негов наследник Моджтаба Хаменей все още не се е появил публично.

Още от ранните часове на понеделник сутринта хиляди хора, облечени в черно, започнаха да се стичат към централните части на иранската столица, за да се включат в процесията.

„За нас е задължително да бъдем тук. Той беше нашият имам“, заяви 59-годишният Али пред CNN. По думите му масовото присъствие е израз на солидарността на иранския народ.

Маршрутът на шествието беше изпълнен с ирански национални, религиозни и политически знамена, включително палестински знамена и знамена на „Хизбула“. Участниците скандираха непрекъснато, а повече от час след официалното начало на церемонията ковчегът на аятолаха все още не беше достигнал до множеството.

Сред събралите се имаше семейства с малки деца, възрастни хора и млади иранци.

„Той беше нашият лидер. Беше велик човек“, каза 25-годишната Фатеме. „Ще продължа по неговия път.“

Възпоменателните церемонии започнаха още в петък, когато ковчегът на Хаменей беше изложен за поклонение в Техеран.

Програма на шестдневните траурни церемонии

6 юли – Очаква се понеделник да събере най-големия брой участници в траурните прояви в Техеран. Основното погребално шествие, придружено от молитви, ще измине около 10 километра – от площад „Имам Хосейн“ до площад „Азади“.

7 юли – В джамията „Джамкаран“ в свещения град Кум, разположен на около 150 километра южно от Техеран, ще бъдат отслужени възпоменателни молитви. При подходящи условия е възможно да се проведе и допълнително погребално шествие.

8 юли – Според програмата тялото на Хаменей ще бъде транспортирано до иракския град Наджаф. Предвиден е официален прием с участието на иракския премиер, висши държавни представители и религиозни лидери, след което кортежът ще се отправи към светилището на Имам Али. Впоследствие тялото ще бъде пренесено с хеликоптер до светилището на Имам Хюсеин в Кербала, преди да бъде върнато в Иран.

9 юли – Али Хаменей ще бъде погребан в светилището „Имам Реза“ в Машхад – един от най-свещените обекти за шиитските мюсюлмани и родния му град.

Али Хаменей е една от най-влиятелните фигури в съвременната история на Иран. Роден е на 19 април 1939 г. в град Машхад и е върховен лидер на Ислямска република Иран от 1989 г., когато наследява основателя на ислямската революция аятолах Рухолах Хомейни.

Като върховен лидер Хаменей е най-висшият политически и религиозен авторитет в страната. Той има последната дума по ключови въпроси, свързани с националната сигурност, външната политика, въоръжените сили и ядрената програма на Иран. Освен това назначава ръководителите на съдебната власт, държавните медии, военното командване и други стратегически институции.

Преди да заеме най-високия пост в държавата, Хаменей е президент на Иран в периода 1981–1989 г. По време на политическата си кариера оцелява при атентат през 1981 г., при който получава тежки наранявания на дясната си ръка.

Управлението му е белязано от напрегнати отношения със Съединените щати и Израел, разширяване на влиянието на Иран в Близкия изток чрез подкрепа за съюзнически групировки, както и от продължаващи международни санкции заради ядрената програма на страната. Вътрешнополитически Хаменей е критикуван за ограничаването на гражданските свободи, репресиите срещу опозицията и твърдия подход към протестните движения.

През повече от три десетилетия начело на Ислямската република Али Хаменей се утвърди като символ на иранската политическа система и един от най-влиятелните лидери в Близкия изток.