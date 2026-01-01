Иранските власти очакват огромни тълпи от хора, достигащи до 20 милиона души, на траурните церемонии и погребението на бившия върховен лидер аятолах Али Хаменей, който беше убит при израелски въздушен удар в края на февруари, предаде ДПА, позовавайки се на иранската новинарска агенция Мехр.

Церемониите ще започнат на 4 юли в Техеран и в поклонническия град Кум. Погребението ще се състои на 9 юли в родния град на Хаменей - Машхад, в североизточната част на страната.

Тъй като се очакват температури около 40 градуса по Целзий, властите работят съвместно с полицията и Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), за да осигурят безпроблемното протичане на събитията, посочва агенция Мехр.

Аятолах Али Хаменей ще бъде погребан през юли

Планирана е и церемония в светилището на третия шиитски имам Хусейн в Кербала, Ирак. Това обаче все още не е потвърдено.

Според информацията иранският министър на външните работи Абас Арагчи се намира в Багдад за преговори с иракски официални представители във връзка с този въпрос.

Осемдесет и шест годишният Хаменей беше убит в официалната си резиденция в Техеран по време на първата вълна от израелски и американски атаки на 28 февруари 2026 г.

Погребението му първоначално беше насрочено за много по-рано, но беше отлагано многократно по съображения за сигурност, отчасти защото на него щяха да присъстват всички представители на политическото ръководство.

От момента на убийството му в Техеран, Кум и Машхад бяха обявени общо пет официални неработни дни.

Започва тридневно поклонение за аятолах Хаменей

Не е ясно дали синът му, Моджтаба Хаменей, който беше сериозно ранен при същия удар, ще присъства. Той беше назначен за нов ирански върховен лидер седмица след смъртта на баща си. Оттогава обаче той не се е появявал публично, което предизвика спекулации относно здравословното му състояние и дори, че е починал, но смъртта му се пази в тайна.