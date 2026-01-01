24-тото издание на Панаира на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествени занаяти се открива в Разград. Събитието, организирано от Община Разград, е част от календара на ЦИОФФ.

Официалното откриване от 18:30 часа във вторник пред Общинския културен център, но част от занаятчиите започнаха да се настаняват в шатрите от изложението в централната част на Разград, съобщиха от Общината.

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Над 120 са занаятчиите и търговците, които ще представят своята продукция в продължение на 3 дни. 15 са производителите на мляко и млечни продукти. Те ще участват в конкурс за най-добър производител на млечни продукти „Баш Майстор“.

Освен от професионално жури, техните продукти ще бъдат оценявани от посетителите на щандовете. В официалната Фейсбук страница на Община Разград утре ще бъдат публикувани снимки на продуктите на всеки от производителите, потребителите на социалната мрежа ще могат да гласуват като отбележат „харесвам“ под съответните публикации. Така ще бъде определен „Любимец на публиката“. Той ще бъде обявен в последния ден на Панаира - в 17:30 часа на 23 юли на площад „Независимост“.

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Всяка вечер от 20:30 часа жителите и гостите ще могат да се насладят на концерти с участието на гостуващи фолклорни формации и на местни състави. Общо над 300 изпълнители от 9 държави ще се изявят на откритата сцена на площад „Момина чешма“.

В първия ден ще танцуват изпълнители от: Гуам(Мариански острови), Панама, Турция, Румъния, Градски мажоретен състав при ЦПЛР Център за работа с деца-Разград, ДТШ”Хорце“ при ЦПЛР ЦРД и Танцов клуб „Абритус“.

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В първата вечер ще бъде избрана и „Кралица на Фестивала“. Изборът е между представители на танцовите формации. Конкурсът започва в 19:00 часа на площад „Независимост“. След приключването му победителката и нейните две подгласнички повеждат дефиле към площад „Момина чешма“.

Във втория панаирен ден - 22 юли - в Етнографския музей ще се проведе детска работилница „Първи стъпки в занаята“. Вечерта ще има забавно състезание-щафета „Да правил таратор, а не терор“, а във вечерния концерт ще участват: състави от Куба, Казахстан, Грузия, Турция, Румъния, както и формации към НЧ“Напредък 1901“-Разград.

Третият ден от мащабното културно събитие започва с детски пленер по рисуване „Панаир на киселото мляко“, той се провежда в градинката пред Художествената галерия „Проф. Илия Петров“. В 19,00 ч. на площад „Независимост“ започва Открита сцена „Талантите на Лудогорието“, в която участват фолклорни формации от региона. във вечерния концерт участват състави от: Коста Рика, Венецуела, Румъния, Турция, както и ДТА“Лудогорче“-Разград и Капански ансамбъл-Разград.

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По покана на Община Разград във фестивала ще участват и официални делегации от побратимените и партньорски градове - Сомбатхей (Унгария), Слобозия и Кълъраш (Румъния), Стаучени (Молдова) и Гьокчеада (Турция), с които ще бъдат проведени официални срещи и разговори за развитие на международното сътрудничество, посещения на културно-исторически обекти и възможности за задълбочаване на международните партньорства между Разград и неговите побратимени градове.

Сред официалните гости ще е и Нейно Превъзходителство Мариета Гарсия Хордан - Посланик на Република Куба в Република България. Фестивалът е резултат от усилията на десетки институции, културни организации, доброволци и партньори, които всяка година превръщат Разград в притегателен център за хиляди посетители.

БТА

Община Разград кани жителите и гостите на града да станат част от празника и заедно да преживеят три дни, изпълнени с традиции, музика, вкус, занаяти и срещи между различни народи.