Първата гореща вълна за сезона в Гърция се очаква да достигне своя пик днес, 21 юли. Прогнозите са температурите в голяма част от страната да достигнат 42°C, а в някои райони на Централен Епир – до 43°C.

Интензивните горещини ще бъдат съпроводени от слаби ветрове, висока влажност и ограничена циркулация на въздуха, което ще създаде усещане за още по-високи температури, особено в градските и крайбрежните райони. Очакват се и умерени концентрации на прахови частици в Западна Гърция, съобщи в. „Катимерини“.

Температурите се очаква да достигнат 41°C в части от Македония, Тракия и Тесалия, докато в Централна Гърция също се прогнозират максимални стойности от 40–41°C. В Западна Гърция, включително в района на Агринио, температурите могат да достигнат 42°C, а в по-голямата част от Пелопонес се очакват около 38°C.

В област Атика прогнозите са за температури до 38°C при ясно време, а в Солун се очакват максимални стойности от 41°C.

Рекордна жега парализира Европа, учени предупреждават за нова климатична реалност (ОБЗОР)

Очаква се горещините постепенно да отслабнат от 22 юли в Централна и Северна Гърция, преди да отстъпят в цялата страна на 23 юли, когато синоптиците прогнозират рязко понижение на температурите, както и възможност за локално силни валежи и гръмотевични бури.

Гражданска защита постави по-голямата част от страната под предупреждение за опасност от пожари от трета степен по петстепенна скала.

На 20 юли термокамери отчетоха повърхностни температури до 60°C по пътищата и до 75°C по покривите в части от Атика.