В Швейцария днес бе подобрен националният рекорд за най-висока температура през юни. В Базел бяха измерени 38 градуса по Целзий, с което за първи път в страната за месец юни бе прехвърлена границата от 37 градуса, предаде Франс прес.

Предишният рекорд от 36,9 градуса датира от 1947 г. и също е бил измерен в Базел. Рекордни за юни температури бяха отчетени в шест метеорологични станции в северната част на страната.

Федералната служба по метеорология и климатология очаква горещата вълна да отслабне идния понеделник в районите северно от Алпите, а на юг - вероятно във вторник. Дотогава обаче синоптиците предупреждават, че предстоят още дни с екстремни температури.

В Германия парламентът съобщи, че в събота и неделя стъкленият купол и покривната тераса на сградата на Райхстага в Берлин ще останат затворени за посетители поради високите температури.

Във Франция от утре парижката полиция обяви, че въвежда временна забрана за консумация на алкохол на обществени места. Мярката има за цел да ограничи рисковете за здравето, свързани със съчетаването на високите температури и употребата на алкохол на открито.

Франция се задъхва от жегата, температурите доближават 43°C

"Консумацията на алкохол при силно слънце може да има ужасни последици", предупреди полицията.