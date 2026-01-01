Днес е бил "най-горещият ден, регистриран някога във Франция" от началото на измерванията през 1947 г., като в западната част на страната са били надминати много температурни рекорди, предаде Франс прес, като цитира френската национална метеорологична служба.

Националният термичен индекс, представляващ средната стойност на дневните и нощните температури в 30 референтни метеорологични станции, достигна до 29,8 градуса, според предварителни данни, изготвени днес от държавната институция.

Това е повече от предишните рекорди от 25 юли 2019 г. и 5 август 2003 г. - 29,4 градуса.