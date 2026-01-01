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Министерският съвет прие Концепция за развитие на Института по публична администрация (ИПА) до 2028 г., съобщиха от правителствената пресслужба.

Документът очертава основните насоки за развитие на института през следващите години. Сред приоритетите са подобряване на обученията за служебното и професионалното развитие на държавните служители, утвърждаване на процесите за въвеждане на иновации и по-широко прилагане на Общата рамка за оценка (CAF) за управление на качеството в публичния сектор.

Очаква се изпълнението на концепцията да повиши професионалния капацитет на държавните служители, да насърчи прилагането на съвременни управленски практики и да ускори внедряването на иновации. Целта е държавната администрация да стане по-модерна, по-ефективна и да предоставя по-качествени услуги на гражданите и бизнеса.

Приемането на концепцията е част от изпълнението на препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в рамките на процеса по присъединяване на България към организацията.

Пресслужба Министерски съвет
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