Автобус, превозващ деца, прибиращи се от летен лагер, е принуден да спре в аварийната лента поради възникнала лека техническа повреда. Това съобщиха от полицията.

Туроператорът подава сигнал на тел.112 с молба за спешно съдействие. Броени минути по-късно на място пристига патрулен екип на ОДМВР-София.

СДВР

Полицаите Хаджийски и Кулински веднага създават организация, обезопасяват района и регулират трафика до пристигането на резервния автобус, подсигурявайки максимално безопасността на децата по време на престоя им в района на магистралата.

„Двамата служители активно участваха в безопасното прехвърляне на децата, като помогнаха и с пренасянето на багажа. Благодарение на тяхната отлична организация и координация всички продължиха пътуването си спокойно и се прибраха благополучно в София в светлата част на деня“, посочват в писмото си туроператорът и родителите на децата.