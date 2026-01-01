Служители на ГДБОП отново извършват акция във ВиК – Бургас. Този път процесуално-следствените действия се провеждат в Изпитвателната лаборатория на водното дружество, където разследващите работят и към този момент.

На този етап не е потвърдено дали операцията е част от разследването, започнало в началото на юли, при което беше претърсена централната сграда на дружеството в Бургас и бяха задържани повече от десет души, сред които изпълнителният директор Цветан Мирчев, посочва БГНЕС.

По данни на NOVA антимафиоти проверяват и обекти, свързани с областния лидер на ДПС Христо Широков. Той беше задържан във вторник по преписка на МВР - Кърджали и освободен след разпит. По първоначална информация обаче днешната акция няма връзка с това разследване. А Широков отново е задържан.

По непотвърдени данни служителите на ГДБОП работят по досъдебно производство, свързано с предполагаеми злоупотреби във ВиК - Бургас. Именно в хода на това разследване oрганите на реда са открили следи, водещи към Широков. Проверява се схема за евентуално отклоняване на финансови средства, като към момента не се съобщават подробности за размера на предполагаемите щети.

Широков категорично отрича да има каквито и да било връзки с ВиК дружеството и да е извършвал злоупотреби.

На 14 юли Бургаският апелативен съд освободи срещу парична гаранция директора на ВиК - Бургас Цветан Мирчев, който беше задържан седмица по-рано при акция на ГДБОП. По същото дело служителят по инвеститорски контрол в отдел „Строителство“ на дружеството Илчо Боев ще бъде под домашен арест с електронно наблюдение.

Мирчев беше арестуван заедно с още над 10 души, сред които и ръководни служители на държавното дружество. Част от задържаните впоследствие бяха разпитани и освободени.

Според разследващите групата е действала по добре организирана схема за източване на около 1,5 млн. лева чрез фиктивни ремонти на кладенци и сондажи. Случаят дойде само седмица след друга мащабна акция в Бургаска област, при която при получаване на подкуп от 8000 евро беше задържан директорът на ВиК - Несебър.

Мирчев оглави ВиК - Бургас през 2023 г., когато наследи на поста дългогодишния директор инж. Ганчо Тенев.