Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е готов да нанесе удари по ирански електроцентрали и мостове още следващата седмица, ако Техеран не се съгласи на преговори и не се откаже от ядрените си амбиции.

В интервю за Fox News Тръмп предупреди, че американските военни операции срещу Иран ще продължат, докато той не реши, че целите са постигнати.

„Ще ги ударим много силно тази вечер, още по-силно утре вечер. Ще запазя енергийните цели за накрая, но в крайна сметка ще ги поразим. Следващата седмица ще стане наистина тежка за тях, защото тогава идват електроцентралите“, заяви американският президент.

По думите му, мостове и друга ключова инфраструктура също могат да бъдат атакувани, ако Иран не приеме мирно споразумение, включващо отказ от ядрената му програма.

„Операциите ще продължат, докато не кажа, че е достатъчно“, подчерта Тръмп.

Нови американски удари

Във вторник Централното командване на САЩ (CENTCOM) съобщи, че е приключила нова седемчасова въздушна операция срещу десетки военни цели в района на Ормузкия проток и по иранското крайбрежие.

Според изявлението американски изтребители, безпилотни самолети и военноморски сили са използвали високоточни боеприпаси срещу ракетни установки, позиции за дронове, военноморски съоръжения и крайбрежни отбранителни системи.

Целта на операцията е допълнително да бъде ограничена способността на Иран да атакува търговски кораби и международното корабоплаване.

Възстановена морска блокада

Американските сили обявиха и възобновяване на морската блокада срещу кораби, насочващи се към ирански пристанища или напускащи страната.

По данни на CENTCOM в северната част на Арабско море са разположени най-малко 19 военни кораба, включително два самолетоносача и десантен кораб с над 1000 морски пехотинци на борда. В региона действат и стотици бойни самолети.

Блокадата бе възстановена, след като Иран атакува търговски кораби в Ормузкия проток, а временното примирие между двете държави окончателно се разпадна.

Тръмп не изключи използването и на сухопътни сили, ако това се окаже необходимо за унищожаването на иранската ядрена програма.

„По-добре сключете сделка, иначе няма да ви остане нищо“, предупреди той.

Американският президент сравни Иран с „велик боксьор“, който никога не бива да бъде подценяван.

„Мислиш, че си го победил, а после той се връща и отново нанася удар“, каза Тръмп.

В същото интервю той заяви, че не вярва на иранските преговарящи.

„Те лъжат“, каза президентът и допълни, че последният му контакт с тях е бил само час преди интервюто.

Ескалация в Ормузкия проток

Според американските военни през последната седмица Иран е атакувал седем търговски кораба, при което има убити, ранени и изчезнали цивилни моряци.

Командващият CENTCOM адмирал Брад Купър заяви, че Техеран е изстрелял десетки ракети и дронове срещу държави от Персийския залив.

„Американските сили държат Иран отговорен за неоправданата агресия, която продължава да застрашава невинни човешки животи“, заяви Купър.

Междувременно иранските държавни медии съобщиха за експлозии в Ахваз и пристанищния град Бандар Абас, без да предоставят подробности за причините.

Край на примирието

По информация на Вашингтон примирието между САЩ и Иран окончателно се е разпаднало, след като Техеран атакува три търговски кораба в Ормузкия проток. Последваха няколко вълни американски въздушни удари.

Тръмп обяви, че споразумението вече не съществува.

„Нещо не е наред с тях. Те са луди. Що се отнася до мен – всичко приключи“, заяви той.

Пазарите реагираха

Ормузкият проток, през който преминава около една пета от световния петролен износ, остава една от най-напрегнатите точки в Близкия изток.

След последната ескалация цената на суровия петрол сорт Брент се повиши до над 86 долара за барел, след като предишния ден вече беше поскъпнала с близо 8%.

Американските военни съобщиха, че сред поразените цели са били ракетни комплекси, позиции за дронове, военноморски съоръжения, складове за боеприпаси и комуникационни мрежи, използвани при атаките срещу международното корабоплаване.