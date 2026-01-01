Експлозии с неизвестен произход бяха чути в два района в южната част на Иран, близо до Ормузкия проток, съобщи днес иранската новинарска агенция Мехр, цитирана от Франс прес.
Агенцията отбелязва, че в района продължава размяната на удари между Иран и САЩ.
Explosions of unknown origin were heard in southern #Iran near the #StraitofHormuz on Monday, a news agency reported, [following an exchange of attacks between #Tehran and Washington.https://t.co/rjkhiDCusS— Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) July 13, 2026
"Медии и местни жители съобщиха, че днес по обяд са чули експлозии близо до Бандар Абас и остров Кешм", в южната част на страната, посочи агенция Мехр.
Iran and the US released footage showing missile exchanges amid conflicting claims over the status of the Strait of Hormuz https://t.co/j5QnY4hnM4 pic.twitter.com/NzDzS1N5hE— Reuters (@Reuters) July 13, 2026
"Тези експлозии, локализирани далеч от града, изглежда са избухнали на западния бряг на Бандар Абас", уточни агенцията, като добави, че "са възможни сблъсъци и в Персийския залив" между Техеран и Вашингтон.
On the night of July 13,USA, acting on orders from President Donald Trump, launched another series of strikes against Iran in the Strait of Hormuz, US Central Command (CENTCOM) reports.explosions were heard in southern Iran near the cities of Bandar Abbas and Sirik. pic.twitter.com/2UE1oiUV41— Valhalla (@ELMObrokenWings) July 13, 2026
Американски снаряд, изстрелян днес по иранския град Абадан, е ранил един човек, съобщи агенция Тасним, цитирайки ирански официален представител, отбелязва Ройтерс.