/ БТА

Експлозии с неизвестен произход бяха чути в два района в южната част на Иран, близо до Ормузкия проток, съобщи днес иранската новинарска агенция Мехр, цитирана от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че в района продължава размяната на удари между Иран и САЩ.

"Медии и местни жители съобщиха, че днес по обяд са чули експлозии близо до Бандар Абас и остров Кешм", в южната част на страната, посочи агенция Мехр.

"Тези експлозии, локализирани далеч от града, изглежда са избухнали на западния бряг на Бандар Абас", уточни агенцията, като добави, че "са възможни сблъсъци и в Персийския залив" между Техеран и Вашингтон.

Американски снаряд, изстрелян днес по иранския град Абадан, е ранил един човек, съобщи агенция Тасним, цитирайки ирански официален представител, отбелязва Ройтерс. 

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Алексей Маргоевски/БТА
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