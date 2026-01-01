Ормузкият проток е по-важен от „десетки атомни бомби“, заяви съветникът на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей – Мохсен Резаи, цитиран от иранската информационна агенция ИСНА.

„Този стратегически проход е по-важен от десетки атомни бомби и Ислямска република Иран ще го защити“, подчерта Резаи.

Затворен е Ормузкият проток - най-важният петролен маршрут в света

Изявлението идва на фона на продължаващото напрежение около ядрената програма на Техеран и стратегическото значение на Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути в света, през който преминава значителна част от глобалните доставки на петрол.

Западните държави от години обвиняват Иран, че се стреми да разработи ядрено оръжие. Техеран категорично отхвърля тези твърдения и настоява, че ядрената му програма има единствено мирни и граждански цели.