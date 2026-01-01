Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще „унищожат напълно“ Иран, ако страната направи опит или успее да извърши покушение срещу действащия американски президент.

„1000 ракети са готови и насочени към Ислямска република Иран, а хиляди други ще последват незабавно, ако иранското правителство изпълни заплахата си, отправяна от много места по света, да убие или да направи опит за убийство на действащия президент на Съединените американски щати – в случая мен!“, написа Тръмп в социалната си платформа Truth Social.

Той заяви още, че заповедите вече са издадени и че американската армия е „готова, решена и способна“ в рамките на една година, с възможност за удължаване, „напълно да унищожи всички райони на Иран“.