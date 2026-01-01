Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков каза на брифинг пред журналисти, че в рамките на няколко седмици са се случили няколко "странни" катастрофи и всичките са с тирове.

Над 2600 нарушения на камиони за седмица

"Това, което ще направим, е да проверим мантинелите. Начинът, по който тировете се движат по пътищата ни - това е е много обезпокоително. Всички министерства работим така, че контролът да бъде единен. От камерите на ТОЛ-а имаме една информация, от КАТ има друга. Работим да имаме координация в реално време", каза той.

Шишков обясни, че на една от катастрофите с тир шофьорът малко преди катастрофата е бил засечен с чаша с ръка и телефон. "Този тир се е движел празен в кратки курсове, на снимките не се вижда шофьор, очевидно има някаква манипулация, очевидно е, че в годините назад много хора в България са си помислили, че са извън закона и че могат да продължават по този начин - няма да се случи", каза той.

"Това е безобразие. В най-скоро време ще бъде направено така, че превозвачите да бъдат спирани в реално време и да бъдат санкционирани. Каквото и да направим - всички хора трябва да помислят, че не може някой да бъде над закона. Политиците в годините назад даваха такъв пример, така се стигна до шофьорите. Не може така по този начин", заяви Шишков.

Той каза още, че ще се направи много по-строг контролът. "Всеки един от нас, не само на пътя, всеки, който работи в тази държава, трябва да се замисли, че правилата са, за да се спазват", каза още регионалният министър и допълни, че е странно за няколко седмици да се случват "абсолютно нетипични" катастрофи. Според него няма логика тировете да влизат по този начин през мантинелите.

По думите му ще се проверява дали има проблем с мантинелите. "Проблемът е под ъгъла, под който влиза тирът, никой не очаква да влезе по този начин. Проблемът е отношението на шофьорите към пътя", заяви той.