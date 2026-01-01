Икономическа полиция в ОДМВР-Кърджали проверява обществена поръчка с 5 позиции на стойност 9 милиона евро за основен ремонт и рехабилитация на пътища в община Кърджали. Показания по проверката са снети от 7 души, между които представители на Община Кърджали като възложител, на фирми и на длъжностни лица, които са подписвали протоколи за извършени строителни работи.

По Закона за МВР за срок до 24 часа е задържано едно длъжностно лице.

Констатирано е още, че по две от позициите при сходни километри и пътни условия за еднакви строително-монтажни работи са посочени различни цени от една и съща фирма, в резултат на което едната отсечка, включена в обществената поръчка (Скалище-Гъсково-Звезден-Орешница), е оскъпена с около 440 000 лева.

По обществената поръчка е установено подписване на анекси за непредвидени разходи в размер на 10 процента от общата стойност на проектите за извършване на допълнителни дейности, т.е. за около 900 000 евро.

В момента се изяснява в какъв обем и на каква стойност са извършени дейностите, за които са поискани допълнителни разходи. Проверката по изпълнението на обществената поръчка е по два текста от Наказателния кодекс – чл.212 за присвояване и чл. 219 – за безстопанственост. След приключване на работата материалите ще бъдат внесени в компетентната прокуратура.

Информация за хода на проверката представи началникът на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Кърджали главен инспектор Радослав Узунов.