Областната администрация в Ямбол активира системата BG-ALERT заради тежката катастрофа на на 311-ия километър на АМ "Тракия".

Временно движението при км 311 на автомагистрала "Тракия" в района на Карнобат е затворено в двете посоки заради катастрофата. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков отправи апел към всички водачи:

"Моля, всички шофьори да проявят търпение и разбиране заради въведената временна организация на движението. Спазвайте указанията на служителите на МВР и пътните знаци, не предприемайте рискови маневри и шофирайте с повишено внимание. Най-важното е всеки да достигне безопасно до своята дестинация."

По първоначална информация товарен автомобил, движещ се в посока от София към Бургас, е преминал през разделителната мантинела и е блъснал два леки автомобила, пътуващи в посока София. При инцидента загина един човек, а двама души бяха ранени.

При тежък инцидент със същия сценарий на 24 юни на автомагистрала „Тракия“ загинаха трима души, сред тях две момчета на 9 години. Тогава камион премина през мантинелата и удари лек автомобил.

Ден по-късно камион премина през мантинелата в насрешното на магистрала "Струма". При този инцидент беше ранен шофьорът на колата, която тирът удари.