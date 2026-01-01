Лимоните са сред най-полезните цитрусови плодове и заслужено присъстват в менюто на милиони хора по света. Освен с характерния си свеж вкус и аромат, те са богати на ценни хранителни вещества, които подпомагат доброто здраве.

Една от най-големите ползи на лимоните е високото съдържание на витамин C - мощен антиоксидант, който подпомага имунната система, стимулира производството на колаген и защитава клетките от вредното действие на свободните радикали. Само един лимон може да осигури значителна част от препоръчителния дневен прием на този важен витамин.

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Освен витамин C, лимоните съдържат фибри, калий и растителни съединения като флавоноиди, които имат противовъзпалителни и антиоксидантни свойства. Редовната им консумация може да подпомогне здравето на сърдечно-съдовата система, като допринася за поддържането на нормално кръвно налягане и намалява риска от натрупване на холестерол.

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Лимоните могат да окажат благоприятно влияние и върху храносмилането. Добавянето на лимонов сок към вода или храна стимулира отделянето на храносмилателни сокове и може да улесни преработването на храната. Пектинът - разтворима фибра, която се съдържа в плода, също подпомага чревното здраве и създава чувство за ситост.

Специалистите обръщат внимание, че макар лимоновият сок да има кисел вкус, след метаболизирането му той не "алкализира" организма по начин, който лекува заболявания – твърдение, което често се среща в интернет, но не е подкрепено с убедителни научни доказателства. Вместо това доказаните ползи се дължат на богатото съдържание на витамини, минерали и биоактивни вещества.

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Експертите препоръчват лимоните да бъдат част от разнообразното и балансирано хранене. Те могат да се добавят към вода, чай, салати, рибни и месни ястия или да се използват при приготвянето на здравословни десерти.

Важно е обаче хората с чувствителен стомах, гастрит или гастроезофагеален рефлукс да консумират лимони умерено, тъй като киселинността им може да предизвика дискомфорт. Добре е също след прием на лимонов сок устата да се изплакне с вода, за да се намали рискът от увреждане на зъбния емайл.

Включени в ежедневното меню с мярка, лимоните са лесен и достъпен начин да обогатим хранителния си режим с ценни хранителни вещества и да подкрепим цялостното си здраве.