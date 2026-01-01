Кайсиите са сред най-обичаните летни плодове и освен с приятния си сладък вкус, впечатляват и с богатото си съдържание на полезни хранителни вещества.

Препоръчва се редовната им консумация като част от балансираното хранене, тъй като те могат да окажат благоприятно влияние върху редица аспекти на здравето.

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Една средно голяма кайсия съдържа малко калории, но е богата на витамини А и С, калий, фибри и антиоксиданти. Витамин А, под формата на бета-каротин, е важен за доброто зрение, здравето на кожата и нормалната функция на имунната система. Витамин С подпомага производството на колаген и защитава клетките от оксидативен стрес.

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Фибрите в кайсиите допринасят за нормалното функциониране на храносмилателната система, подпомагат добрата чревна микрофлора и създават чувство за ситост. Това ги прави подходящ избор за хора, които се стремят към поддържане на здравословно тегло.

Калият, който се съдържа в плода, играе важна роля за регулирането на кръвното налягане и нормалната работа на сърцето и мускулите. Редовният прием на богати на калий храни може да бъде полезен за поддържането на сърдечно-съдовото здраве.

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Кайсиите съдържат и ценни антиоксиданти като флавоноиди и каротеноиди, които помагат в борбата със свободните радикали. По този начин те могат да намалят оксидативния стрес и да подпомогнат защитата на организма срещу преждевременното стареене.

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Най-големи ползи носят пресните, добре узрели кайсии, консумирани в умерени количества. Сушените кайсии също са ценен източник на хранителни вещества, но съдържат повече естествени захари и калории, затова е добре да се приемат с мярка.

С настъпването на летния сезон кайсиите са отличен избор за свежа закуска, добавка към салати, смутита или домашни десерти, съчетавайки приятен вкус с ценни хранителни качества.