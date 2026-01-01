С настъпването на летния сезон прасковите отново заемат почетно място на трапезата.

Освен че са ароматни и освежаващи, този сочен плод предлага редица ползи за здравето благодарение на богатото си съдържание на витамини, минерали и антиоксиданти.

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Прасковите са добър източник на витамин C, който подпомага имунната система и участва в образуването на колаген – важен протеин за здравето на кожата, костите и кръвоносните съдове. Плодът съдържа и витамин А под формата на бета-каротин, който допринася за доброто зрение и нормалната функция на имунната система.

Прасковите са богати на антиоксиданти, които помагат за неутрализирането на свободните радикали в организма. Това може да допринесе за намаляване на оксидативния стрес и да подпомогне защитата на клетките от увреждания.

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Друго предимство на прасковите е високото съдържание на вода и фибри. Тази комбинация подпомага хидратацията на организма през горещите летни дни и насърчава доброто храносмилане. Редовната консумация на храни, богати на фибри, се свързва и с поддържането на нормални нива на холестерол и кръвна захар.

Прасковите съдържат и калий - минерал, който играе важна роля за поддържането на нормалното кръвно налягане и правилната функция на мускулите и нервната система. Освен това плодът е сравнително нискокалоричен, което го прави подходящ избор за хора, стремящи се към балансирано хранене.

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Препоръчва се прасковите да се консумират пресни, когато е възможно, за да се запазят максимално полезните им вещества. Те могат да бъдат чудесно допълнение към закуска, плодови салати, смутита или здравословни десерти.

Със своя приятен вкус и ценни хранителни качества прасковите се нареждат сред най-полезните сезонни плодове, които могат да допринесат за по-добро здраве и добро настроение през лятото.