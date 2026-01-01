Анди Бърнам е на прага да стане следващият премиер на Великобритания, като силната подкрепа от страна на депутатите лейбъристи го прави почти сигурния наследник на Киър Стармър, отбелязва Ройтерс.

Бърнам заяви, че е получил номинации от 322 от общо 403-те представители на управляващата партия в Камарата на общините в първия ден от надпреварата вчера. Само една номинация го дели от това да бъде единственият кандидат.

"Всичко започва да изглежда много реално", казва вероятният следващ премиер на Великобритания на кратък видеозапис, на който обявява, че е номинирал сам себе си.

Номинациите за лидер на Лейбъристката партия приключват в четвъртък следващата седмица. Очаква се Бърнам да бъде официално утвърден като лидер на Лейбъристката партия другия петък и да бъде официално обявен за премиер на 20 юли.

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След като Бърнам достигне 323 номинации, никой друг кандидат няма да може да събере необходимите 81 номинации, за да влезе в надпреварата за наследник на Стармър, отбелязва Ройтерс.

Някои депутати лейбъристи казват, че не са успели да гласуват вчера, но ще подкрепят Бърнам, когато се върнат в парламента в понеделник.

Пътят на Бърнам към лидерството на практика беше осигурен в сряда вечерта, когато бившият министър по въпросите на въоръжените сили Ал Карнс заяви, че няма да се кандидатира срещу него.

Стармър обяви оставката си миналия месец, след като слабото представяне на местните избори през май доведе до нарастващи призиви от страна на депутати за промяна на върха на партията, отбелязва Ройтерс.