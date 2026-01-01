Неочакваното отсъствие на Моджтаба Хаменей от погребението на баща му, върховния лидер Али Хаменей, засили въпросите около бъдещето на властта в Иран и кой реално държи контрола в страната.

Решението му да не се появи публично може да е свързано с опасения за сигурността му, но едновременно с това засили спекулациите за състоянието на властовия център в Ислямската република.

От създаването си през 1979 г. Ислямската република е политическа система, изградена около централната роля на една фигура – Върховния лидер.

Първият, заел този пост – аятолах Рухолах Хомейни, беше емблематична фигура, която дойде на власт след революцията благодарение на широка коалиция от ислямистки и леви движения.

Неговият наследник Али Хаменей не притежаваше същата религиозна харизма, но беше дълбоко свързан със структурите на младата република. Преди да стане Върховен лидер, той беше президент на страната и имаше ключова роля по време на войната с Ирак.

През 37-те години начело на Ислямската република Хаменей беше постоянно присъстваща фигура – почти всяка седмица той се обръщаше към обществени събирания, срещаше се с държавни служители и приемаше чуждестранни делегации.

Чрез публичните си изяви той коментираше почти всички аспекти от живота в Иран и активно участваше в изграждането на политическите и икономическите мрежи, които поддържаха режима.

Но сега Ислямската република навлиза в непозната фаза – момент, в който върхът на властовата пирамида остава невидим и безмълвен.

Отсъствието на Моджтаба Хаменей от погребението на баща му може да е продиктувано от реални опасения за неговата сигурност. В същото време то засилва въпроса, който както поддръжници, така и противници на режима си задават през последните месеци: кой всъщност управлява Иран?

В определен момент милионите вярващи, които излязоха по улиците тази седмица, вероятно ще очакват да видят лидера, чиято власт и авторитет трябва да се усещат във всички нива на системата.

Колкото по-дълго той остава извън публичното пространство, толкова по-трудно ще бъде запазването на контрола. Системата, изградена от Али Хаменей, е силно централизирана около върховната власт и нейното отсъствие може да създаде условия за сериозни промени – включително появата на нов модел на управление в Иран.

Моджтаба Хаменей, синът на върховния лидер Али Хаменей, от години е смятан за една от влиятелните фигури зад кулисите в Иран, въпреки че няма официална висока държавна длъжност. Името му често се свързва с близки кръгове около духовното ръководство, Корпуса на гвардейците на ислямската революция и консервативните политически среди.

След смъртта на аятолах Рухолах Хомейни през 1989 г. Али Хаменей беше избран за негов наследник като Върховен лидер – най-висшия пост в Ислямската република, който има правомощия над основните институции на държавата, включително армията и силите за сигурност.

Али Хаменей, който заема поста Върховен лидер от 1989 г., е най-дългогодишният лидер на Ислямската република след нейния основател Рухолах Хомейни. Неговото управление беше белязано от напрежение със Запада, санкции срещу Иран, регионално съперничество и периодични вътрешни протести.

През последните години Моджтаба Хаменей неведнъж беше посочван от анализатори като възможен кандидат за наследник на баща си, въпреки че подобна перспектива предизвиква спорове в Иран заради опасения от превръщането на религиозната власт в наследствена.