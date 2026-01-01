Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 56-годишен мъж, който се заканил да убие майка си и ѝ нанесъл телесна повреда. Инцидентът е бил в условията на домашно насилие.

По данни на прокуратурата случаят е от 8 юли. Около 17:10 ч. в София обвиняемият, удрял майка си с врата по ръцете и предмишниците и ѝ причинил лека телесна повреда.

Според събраните доказателства мъжът отправил и закана за убийство. Държейки мотика над главата на жената, той извикал: „Ще те утрепам! Ти жива няма да си, тука до 2-3 дена ще те утрепам!“.

Води се досъдебно производство за престъпления, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Обвиняемият и пострадалата живеят на един адрес. Заради опасността мъжът да извърши ново престъпление, с постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Предстои в Софийския районен съд да бъде внесено искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо него.