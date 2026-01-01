Ракети се насочват към град Одеса от акваторията на Черно море, а в града отекнаха силни взривове, съобщиха местните канали в Телеграм.

Сирените за тревога бяха задействани в 22:11 часа местно време (съвпада с българското - бел. ред.), а първите взривове се чуха в 22:23 часа, информират местните канали в приложението.

Регионалните власти призоваха всички жители да се укрият в бомбоубежища.

Ракетната атака продължава.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.