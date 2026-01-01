Украйна е осигурила чрез споразумения с международни партньори 500 милиона долара за възстановяването на т. нар. Нова защитна конструкция, която обгръща саркофага на Четвърти реактор на бившата Чернобилска атомна електроцентрала, заяви първият вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал, цитиран от Укринформ.

Той каза това в публикация на енергийното министерство на Украйна в социалната мрежа Фейсбук след разговори с генералния директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси.

Шмигал уточни, че партньори вече са осигурили 30 милиона евро за финансирането на подготвителната фаза на проекта.

"Норвегия, САЩ, Европейският съюз и още партньори вече обещаха да осигурят повече от половината от необходимата сума. Заедно с ЕБВР (Европейската банка за възстановяване и развитие - бел. ред.) продължаваме да консолидираме международната подкрепа, така че пълномащабната възстановителна дейност да започне колкото се може по-скоро", заяви вицепремиерът.

По план същинският етап от възстановяването на Новата защитна конструкция на саркофага на Четвърти реактор на Чернобилската АЕЦ трябва да започне във всички случаи преди 2028 година, а работата трябва да приключи през 2030 г. припомня Укринформ.

В началото на април Общото събрание на дарителите към фонда "Международна сметка за сътрудничество за Чернобил", администриран от ЕБВР, одобри пренасочването на 30 милиона евро за изготвянето на инжерени проекти и закупуването на техника за възстановяването на Новата защитна конструкция.

През февруари украинското правителство отдели 1,6 милиарда гривни от държавния бюджет за възстановяване на щетите, нанесени от руската атака срещу защитната конструкция.

На 14 февруари 2025 г. руски дрон с високоексплозивна бойна глава нанесе удар по новия защитен слой на саркофага на извадения от експлоатация Четвърти реактор на Чернобилската АЕЦ.

В резултат от това, според експерти от МААЕ, Новата защитна конструкция е загубила същинската си предпазна функция, макар и основните структурни компоненти и системите за наблюдение да не понесоха трайни щети.