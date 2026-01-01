Голям горски пожар бушува в зоната около Чернобил след катастрофа с дрон в близост до спряната ядрена централа ден по-рано, съобщиха украинските власти.
„Към 10:00 ч. на 8 май приблизителната площ на пожара е около 1100 хектара“, съобщава Чернобилският природен резерват, който управлява района на ядрената катастрофа от 1986 г.
A large-scale forest fire has broken out in the Chernobyl exclusion zone— kolibri.93 🇺🇦 (@viktorikolibri) May 8, 2026
The fire has already engulfed over 1,100 hectares. Due to strong gusts of wind, the flames are spreading rapidly across the area, engulfing new sections of the forest.
От резервата уточниха, че нивата на радиацията „остават в нормални граници“.