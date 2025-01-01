/ Getty

Мистериозни сини кучета са забелязани да се разхождат в района на забранената зона край Чернобил.

Снимки, направени по-рано тази година, показват няколко четириноги с яркосиня козина, които скитат на мястото на ядрената авария от 1986 г. в Украйна.

„Синият цвят вероятно идва от преобърната мобилна тоалетна, в която кучетата са се въргаляли“, сподели Тимъти Мусо от Университета на Южна Каролина, цитиран от FoxNews.

Въпреки спекулациите в социалните мрежи синята козина на кучетата „не отразява някакъв вид мутация или еволюционна адаптация към радиацията“, добави той.

 

 

Изображенията на сините кучета бяха споделени от Dogs of Chernobyl - програма, която се грижи за приблизително 700 четириноги в Чернобилската забранена зона.

„Залавяхме кучета за стерилизация, когато попаднахме на три кучета, които бяха напълно сини“, гласи публикацията на Dogs of Chernobyl в Instagram.

Много четириноги са били изоставени след експлозията в Чернобилската АЕЦ.

„На евакуираните не е било позволено да вземат нищо, което не могат да носят, а домашните им любимци е трябвало да останат. Било им е казано, че ще се върнат след 3 дни, но никога не им е било позволено да се върнат. Техните домашни любимци били изоставени“, отбелязват от неправителствената организация Clean Futures Fund (CFF).

FoxNews
