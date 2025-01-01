Община Стара Загора кани всички жители и гости на града да посрещнат заедно настъпването на Новата 2026 година с празничен концерт на открито, изпълнен с музика, ритъм и добро настроение.

Събитието ще се проведе в новогодишната нощ на 31 декември, като началото е в 23.30 часа на площада пред Общината.

Празничната програма ще постави финал на изминаващата 2025 година и ще даде символичен старт на Новата година в дух на споделена радост и празнична емоция.

За музикалното настроение ще се погрижат изпълнителите от оркестър „Пловдив“ с ръководител Славчо Александров, които ще представят богата и динамична програма с любими мелодии и народни ритми, съобщиха от Общината.

В празничната вечер ще се включи и танцова формация „Антик“, която с атрактивни хореографии и автентично присъствие ще допринесе за истинската празнична атмосфера на площада.

Всички старозагорци и гости на града са добре дошли, за да изпратят старата и да посрещнат Новата година заедно с музика, танци и настроение под открито небе.