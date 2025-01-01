Община Стара Загора отчете успешна реализация на поставените цели за инфраструктурното развитие на града през 2025 г. Цялостната европейска визия за обновен център на Стара Загора ще бъде осъществена през 2026 г. Това каза кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров по време на пресконференция в местната администрация.

По думите му в момента почти всички ключови обекти в града са в активна фаза на работа. Основен акцент е цялостната визия за обновяване на централната градска част. Очаква се сградата на Драматичен театър „Гео Милев“ и ремонтът на сградата на Общината да бъдат завършени до лятото на 2026 г., а до два месеца да приключат и дейностите по ул. „Граф Игнатиев“.

Обрат: Община Стара Загора ще оттегли предложението си за увеличение на местните данъци (СНИМКИ)

До лятото на следващата година трябва да бъдат завършени и ремонтите на централните паркове в града - „Пети октомври“ и „Александър Стамболийски“, където вече са оформени нови алеи и е изградена цялата подземна инфраструктура.

Кметът съобщи, че днес ще бъде подписано споразумение, с което реално ще бъде дадено началото на проекта за основен ремонт на пространството зад Универсалния магазин в града и улица „Пазарска“.

Започва ремонтът на Художествената галерия, а паралелно се разработва художествено осветление за сградите на съда, театъра, галерията, Регионалния исторически музей и операта, които са в непосредствена близост, като целта на администрацията е цялостната визия на европейски градски център да бъде реализирана през 2026 г.

Общината има и проект за нова коледна украса за целия град, който ще бъде реализиран след приключването на основните ремонти в централната част. Предвижда се през следващата година Стара Загора да посрещне празниците с нова визия, коледен базар и европейска атмосфера.

БТА

Живко Тодоров съобщи, че са проведени процедури за изграждане на нови, по-функционални спирки, както и за въвеждане на картово разплащане в градските автобуси, което е планирано за 2026 г.

По неговите думи продължават ремонтите и в кварталите, като „Три чучура - юг“ е изцяло обновен, „Казански“ е в напреднала фаза, а „Зора“ предстои да бъде ремонтиран през 2026 г. Работи се и по ключови пътни връзки и кръгови кръстовища с цел облекчаване на трафика.

Кметът подчерта, че цялостното улично осветление вече е подменено с LED, а в няколко квартала предстои завършване на междублокови пространства.