Община Стара Загора ще оттегли предложението си за увеличение размера на ставката за данъка върху недвижимите имоти от 1,7 на хиляда на 2,2 на хиляда, което е увеличение с около 30 процента, както и за определяне на нови размери на останалите данъци, уредени в Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора - данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници.

Това съобщи кметът на града Живко Тодоров по време на пресконференция в сградата на местната администрация.

Предложението бе прието на първо четене по време на извънредно заседание на Общинския съвет в Стара Загора в началото на август. Живко Тодоров подчерта, че е провел разговори и срещи с граждани и различни организации по темата, а сред обществото е надделяло мнението, че подобен ход в този момент не е удачен.

„Публикувахме и анкета в социалните мрежи, на която се отзоваха между три хиляди и четири хиляди души, което е много добра извадка. Решението идва и в отговор на всички манипулации и коментари, които се публикуват в медии и социални мрежи. Няма да даваме повод разни хора да се упражняват политически“, каза Живко Тодоров.

Според него трябва да се следва желанието и интересът на хората и община Стара Загора ще остане с една от най-ниските ставки за данъци в страната. „Ставка 1,7 промила данък няма в нито една голяма община - в София ставката е 1,875, в Пловдив - 1,8, във Варна е 2, в Бургас - 2,2, а в Русе - 3.

В по-малки общини данъкът е още по-висок. Дълги години ставката бе 1,45, а преди няколко години я увеличихме и така ще остане“, подчерта кметът на Стара Загора.

Той коментира, че решението ще доведе до определени недостатъци, защото няма да бъдат реализирани очакваните приходи от около 2,4 млн. лева, които да са насочени към ремонт и реконструкция на междублокови пространства и озеленяване.

„Имам сериозни забележки към озеленяването и чистотата в града. Там ще наблегнем в следващите няколко месеца, въпреки решението. Имаме пропуски в тази насока, но са проведени разговори и задачите са разпределени“, обясни кметът.

По време на пресконференцията Живко Тодоров посочи, че решението няма да попречи на добрата работа на администрацията, защото в момента Община Стара Загора работи по над 50 проекта, които се реализират предимно с външно финансиране. Това са европейски и държавни пари, за които администрацията се борила и е спечелила всички възможни проекти, за които е кандидатствала.

„Община Стара Загора е най-напред в изпълнението на проектите с държавно финансиране, като говорим за паркове, за улици, за инфраструктура по кварталите“, каза кметът и прочете всички проекти и обекти, където в момента има ремонт или реконструкция.

Тодоров съобщи, че има одобрен нов европейски проект за цялостен ремонт на квартал „Зора“, а от днес е получено одобрение и на проект за квартал „Градински“, където също ще се ремонтира инфраструктурата, след подмяната на канализацията.

"Ще бъдат подменени улици, тротоари, ще бъдат изградени детски и спортни площадки", информира кметът и допълни, че „целият воден проект трябваше да се изпълни, за да се намалят загубите и не се стига до затрудняване на водоподаването в града. Виждате какво се случва в други градове. Това са трудни проекти за реализация и създават неудобство за хората, но водят до по-добри резултати и чисто нови улици“.

Живко Тодоров посочи, че предстои разработване на цялостен проект за благоустройство на най-големия квартал в града „Железник“ и допълни, че предстои да бъде разработен проект за подмяна на водоснабдяването и канализацията на квартал „Самара 2“, както и да бъдат довършени дейностите в квартал „Самара 1“.