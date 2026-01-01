От Националния институт по метеорология и хидрология обявиха жълт код за ниски температури в почти цялата страна за днес, 12 януари.

НИМХ

Предупреждението е за областите: Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, София-град и София-област, Търговище и Шумен.

Следват две поредни много студени утрини, а в планините ниските температури в комбинация с вятъра ще създават условия за бързо измръзване, посочиха от националния институт в своята фейсбук страница.

От НИМХ добавят, че във високите части на Рила и Пирин температурите на усещане ще бъдат между минус 35 и минус 47 градуса.

За останалите области на страната - Благоевград, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол, кодът е зелен и не се прогнозират опасни метеорологични явления.

Днес облачността ще е променлива, над много райони намаляваща до незначителна. Ще остане ветровито с умерен, в Северна България, по долината на Струма и в западната част на Горнотракийската низина и временно силен северозападен вятър. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат отрицателни, между минус 6° и минус 1°, в София – около минус 5°. В Горнотракийската низина и крайните югозападни райони максималните температури ще са малко над нулата.



Над Черноморието в сутрешните часове облачността ще е значителна и на отделни места, главно по южното крайбрежие, все още ще превалява слаб сняг. През деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от минус 1° на север до 3° на юг. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.