Правителството се държи не като служебно, а като избрано с пълно мнозинство, каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който се запозна с изграждането на вертикалния газов коридор в участъка „Ветрино – Рупча“. Той изтъкна, че кабинетът си позволява да уволнява поголовно навсякъде и назначава партийни секретари, близки и роднини. Това ще бъдат най-нечестните избори, каза още Борисов. По думите му единият фактор за това са назначенията, другият – машините.

„Очаквам тази седмица да почнат да сменят и екипите, които могат да пипат машините“, допълни Борисов. Той каза още, че не очаква да се проведе някакъв смислен дебат по време на предизборната кампания. По думите му опонентите на партията няма и как да водят такъв, защото за разлика от ГЕРБ няма как да покажат какво са направили за страната.

Ние започнахме да мислим за вертикалните газови коридори и ето, че се работи с усилени темпове, коментира Борисов. По думите му страната ни е изцяло независима от руския газ и е най-важният „играч“ на този пазар в региона. Борисов се спря и върху договора с „Боташ“, като подчерта, че по него българите плащаме всеки ден по 600 000 евро. По тази тема Турция държи всички карти, заяви лидерът на ГЕРБ.

За гласуването на удължителния бюджет в Народното събрание Борисов посочи, че е очаквал поне едно „благодаря“. Нашите депутати дадоха подкрепата си, защото е важно обществото да бъде спокойно, подчерта той.

Борисов акцентира върху приемането на Закона за корпоративното подоходно облагане. По думите му той ще даде големи възможности на икономиката, индустрията и особено на най-прогресивните компании в IT-сектора. Лидерът на ГЕРБ посочи, че законът позволява сериозни намалявания на данъците за тези, които се занимават с иновации, модернизиране и дърпат страната напред. Освен това ще облекчи и фирмите, които ползват електрически превозни средства, тъй като предвижда 50 процента амортизационно отчисление за този тип машини на година.

Лидерът на ГЕРБ отказа да прави прогнози за резултатите от изборите, като изтъкна, че „българинът е умен човек, да, подвежда се понякога, вълничките го радват, но в един момент прагматиката го води напред“.