Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов с коментар по актуални теми от Приморско. Той отправи критики към служебния кабинет,.

"Разбрах, че вчера са сменили и шефа на данъчната служба, на НАП. Това е също вид благодарност за рекордните приходи над 14 милиарда лева, защото се справиха и НАП, и митниците, и за тая година събраха с 14 милиарда, 7 милиарда евро повече. Само че те ще им трябват само за репресиите, за месец и половина за какво им е? И в същото време как за една седмица установиха, изискаха, провериха работата на областните управители и на полицейските началници? Какъв е този вундеркинд, който за часове влиза в час и размества абсолютно всичко, все едно е готвен години наред за тая работа?", каза той.

„Много искам да говорим за олигарсите в партиите, защото не знам в ГЕРБ да има олигарси. Никой не ни е подкрепял. Особено червената олигархия, червените куфарчета, червените мобифони. Тези приказки не са измислени. Бях малък като ги слушах тези приказки през 90-те години. Разбойническата приватизация. Ние в ГЕРБ такива нямаме“, каз Борисов.

Той допълни, че България се намира в изключително сложен геополитически момент - войната в Украйна и напрежението в Близкия изток като фактори, които изискват ясна и последователна външнополитическа позиция.

Според него страната трябва да отстоява евроатлантическата си ориентация не само на думи, но и с конкретни действия, особено в условията на нарастващи международни предизвикателства.

Борисов заяви, че новото лечебно заведение в Бургас ще бъде ключово за региона и ще обслужва близо милион и половина души.

Бургаският кмет Димитър Николов каза, че новата многопрофилна детска болница ще разполага със 140 легла и 16 отделения и клиники и ще обслужва целия Югоизточен регион. По думите му изграждането ѝ е особено важно, тъй като много български семейства все още са принудени да търсят лечение за децата си в чужбина.