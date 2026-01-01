Министерството на енергетиката (МЕ) публикува за обществено обсъждане промени в Наредбата за топлоснабдяване, чиято основна цел е да запълни правния вакуум при отчитане на енергията за сградна инсталация, след като старата формула бе отменена от съда. Това съобщиха от министерството, като отбелязаха, че активната работа по изработване на нов начин за отчитане е в резултат на заявения ангажимент от служебния министър Трайчо Трайков още в първите дни след назначаването му да бъде намерено бързо и ефективно решение на забавения казус.

„След като миналата година съдът на ЕС е отменил формулата за сградната инсталация, изработихме вариант, който да отчита както интересите на хората, които ползват парно, така и на тези, които са изключили радиаторите - по един балансиран, прозрачен и справедлив начин“, каза министър Трайков, цитиран в съобщението. По думите му остава в сила и досега действащата възможност етажната собственост сама да избере за сградна инсталация конкретен процент между нормативно определените граници от 20 до 40 процента.

В наредбата е предвиден прецизен механизъм за определяне на количеството топлинна енергия за сградна инсталация, базиран на обективни фактори, характерни при потреблението в конкретната сграда и публично достъпни, проверими данни. Той отчита обща инсталирана мощност на всички отоплителни тела, времеви период, през който е осигурявано топлоснабдяване към сградата, вида на вътрешната отоплителна инсталация, принадлежността на сградата към съответен клас на енергопотребление, температурата на въздуха в сградата, външната температура за съответното населено място и данните за съответната климатична зона, в която то се намира, разясняват от МЕ.

С цел максимално добра информираност е предвидено топлопреносното предприятие да предоставя на потребителите ежемесечно информация за всяка от стойностите, които участват при определянето на количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инсталация. Подробното посочване на отделните компоненти има за цел да внесе яснота в метода на достигане до конкретните стойности на потребление на този вид енергия и да повиши прозрачността в стойността на задълженията на крайния клиент.

С цел да не се увеличава административната тежест на гражданите, информацията за принадлежността на сградата към съответния клас на енергопотребление ще се получава служебно чрез регистъра, поддържан от Агенцията за устойчиво енергийно развитие.

„Търсим устойчиво решение по тази значима за много хора тема. Без участието на потребителите няма как да се реши проблемът, затова очаквам хората да бъдат активни в обсъждането“, апелира министър Трайчо Трайков.

В началото на септември миналата година петчленен състав на ВАС окончателно спря изпълнението на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради етажна собственост.

В тази връзка омбудсманът Велислава Делчева поиска предприемане на спешни мерки, като в писмо до тогавашния министър на енергетиката Жечо Станков, тя предупреждава, че това създава правен вакуум в разгара на отоплителния сезон, който може да засегне хиляди потребители на топлинна енергия. Омбудсманът се обърна и към служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков с искане на информация дали има напредък и ако има, какъв, във връзка с изработването на новия начин за изчисляване на количеството енергия, отдадена от т.нар. сградна инсталация в сгради етажна собственост, съобщиха от кабинета на омбудсмана в началото на март.